GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ekim 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

CUMHURİYET'İMİZ 103 YAŞINDA

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamaları kabul törenine katılacak, Beştepe Millet Ormanı açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.30/16.30)

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki Cumhuriyet Bayramı Resmi Töreni'ne ve Bağdat Caddesi'ndeki Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Yalova/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, El-Yurt Umidi Vakfı Küresel Yetenek Forumu: "Değişen Dünyada Beşeri Sermayeyi Şekillendirmek" programına katılacak.

(Semerkant)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu 4 maçla tamamlanacak. Süper Lig ekiplerinin bulunduğu eşleşmelerde; Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor ve Kasımpaşa-Çorluspor 1947 müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.30/İstanbul/18.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı Cumhuriyet Kupası kapsamında İstanbul Boğazı-Fişekhane Etabı yarışı gerçekleştirilecek. Yarışın startı Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek.

(İstanbul/12.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe, İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Madrid/22.45)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

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