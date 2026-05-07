GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi ile NGN X Cerebrum Tech Al Compute Partnership Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi düzenleniyor

Zirve, Anadolu Ajansı ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirvenin kapanış konuşmasını yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan zirvenin "Özel Oturum" bölümünde konuşacak.

(İstanbul/10.00/16.00/14.20)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize Günleri" açılış programına katılacak.

(Ankara/13.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Turan Film Festivali"ne iştirak edecek.

(İzmir/19.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fethiye'de şehit aileleriyle bir araya gelecek.

(Muğla/18.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalyon PV TOPCONPlus Güneş Paneli Üretim Tesisi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında Ulaştırma Bakanları Konseyi ve Yuvarlak Masa Toplantıları'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Leipzig) ?

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlıkta düzenlenecek, "İki İnsan Bir Hayat Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara Rize Günleri açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda; Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor müsabakaları yapılacak.

(Çorum/Muğla/20.00)

3- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonuna yarı final maçlarıyla THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul)

4- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında; Freiburg-Braga ve Aston Villa-Nottingham Forest müsabakaları yapılacak.

(Freiburg/Birmingham/22.00)

5- UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında; Crystal Palace-Shakhtar Donetsk ve Strasbourg-Rayo Vallecano karşılaşmaları oynanacak.

(Londra/Strasbourg/22.00)

6- Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde yarı final maçlarıyla başlayacak. Rytas Vilnius-La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga-AEK maçları oynanacak.

(Badalona/19.00/22.00)

