Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/14.00/14.05/15.00/16.00)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan Zelenskiy'e Resmi Karşılama - Son Dakika
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