GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek. Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiRecep Tayyip ErdoğanÖzbekistanDiplomasiGüncelSon Dakika

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