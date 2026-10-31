GÜNDEM ÖZETİNE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/15.30)