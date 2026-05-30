Gündemdeki Olaylar ve Etkinlikler

30.05.2026 09:10
Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı, uluslararası gerilimler ve spor etkinlikleri izleniyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Fransa'nın PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

(Budapeşte/19.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İtalya'daki yedinci ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Mugello/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

