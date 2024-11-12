Gündüz Vassaf, İzmir'de Edebiyat Söyleşileri'nde Hayat ve Sanat Üzerine Konuştu - Son Dakika
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Gündüz Vassaf, İzmir'de Edebiyat Söyleşileri'nde Hayat ve Sanat Üzerine Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nin ikinci konuğu olan yazar Gündüz Vassaf, son romanı 'Ressamın İsyanı' ve edebiyat üzerine katılımcılarla bir araya geldi. Umudun önemine ve sanatın rolüne dikkat çekti.

12.11.2024 10:26  Güncelleme: 11:40
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nin ikinci konuğu olan usta yazar Gündüz Vassaf, son romanı Ressamın İsyanı ve edebiyat üzerine kitaseverlerle sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nin ikinci buluşması, geçen cumartesi günü İzmir Milli Kütüphane'de gerçekleştirildi. Yazar Gündüz Vassaf'ın konuk olduğu söyleşinin gündeminde, usta kalemin 7 yıllık çalışmasının ürünü olan son romanı "Ressamın İsyanı" vardı. Prof. Dr. Nevzat Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Gündüz Vassaf'ın sanat yaklaşımları ve edebiyat serüveni de konuşuldu. Umudun her zaman var olduğunu ve yaşam için umudu her zaman beslemek gerektiğinin altını çizen Vassaf, "Acılara ve zorluklara rağmen yaşamayı sadece umut besler. Umudu yaratan ve besleyen de sanattır. Bunun sorumluluğunu taşıyan sanatçıdır" dedi.

Edebiyatseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliği, pek çok katılımcı yoğunluk nedeniyle ayakta izlemek zorunda kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gündüz Vassaf, İzmir'de Edebiyat Söyleşileri'nde Hayat ve Sanat Üzerine Konuştu - Son Dakika

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