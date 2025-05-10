Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından "Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) desteklenen Bilim Kafe Projesi kapsamında KAYÜ Bilim İletişim Ofisi ile Çetin Şen Bilim Merkezinin işbirliğiyle Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe anneler ve çocukları katıldı.
KAYÜ öğretim görevlisi Dr. Cenk Kayhan, çocuklarla teleskopla güneş gözlemi yaptı.
Öğrencilerin güneş saati yapmasına veliler de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Güneş Avcıları Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?