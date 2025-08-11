Güney Afrika ABD Tarife Artışıyla Zor Dönemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Afrika ABD Tarife Artışıyla Zor Dönemde

11.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, ABD'nin gümrük tarifesi sonrası kayıplar ve işsizlik riski ile karşı karşıya.

ABD'nin yüzde 30'luk gümrük tarifesi, Güney Afrika'nın en önemli ihracat kalemlerinde kısa vadede ciddi kayıplar yaşanacağı beklentisini doğururken uzmanlar, pazar çeşitlendirme stratejisinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Güney Afrika'nın ikinci büyük ihracat ortağı ABD'nin 8 Ağustos'tan itibaren uygulamaya koyduğu bu yüksek tarife, özellikle otomotiv sektöründe yatırımcı çekilme riskini artırırken tarım sektöründe üretici gelirleri ve istihdamda düşüşlere yol açıyor.

İşsizlik oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 33'e yaklaştığı Güney Afrika'da hükümet, tarife artışının kısa vadede 30 ile 100 bin arasında iş kaybına neden olabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, ABD pazarındaki kayıpların kısa vadede telafi edilmesi için etkili bir politika seçeneğinin bulunmadığını, uzun vadede ise ihracatın yeni pazarlara yönlendirilmesi gerektiği görüşünde.

"Ticaret dengesi, büyüme oranı ve istihdam ciddi zarar görecek"

Pretorya Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Martin Breitenbach, AA muhabirine, yüzde 30'luk tarifenin Güney Afrika'nın kırılgan ekonomisi üzerinde ağır baskı oluşturacağını belirtti.

Breitenbach, "Kısa ve orta vadede ticaret dengesi, büyüme oranı ve istihdam ciddi zarar görecek. Mercedes-Benz ve Nissan gibi üreticilerin tamamen çekilme riski var." dedi.

ABD'nin Güney Afrika'nın ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Breitenbach, motorlu taşıtlar, madencilik ve özellikle narenciye başta olmak üzere tarım sektörlerinin tarife artışlarından en fazla etkilenecek alanlar olduğunu söyledi.

Breitenbach, zayıflayan dış ticaret dengesi, yatırım kaçışı, negatif büyüme, artan işsizlik ve borç seviyelerinin öne çıkan tehditler arasında olduğunu belirterek, "Bu ölçekteki bir dış ticaret şokuna karşı kısa vadede etkili bir politika aracı bulunmuyor. Sektör bazlı kayıplar, önümüzdeki yıllarda da telafi edilemeyebilir." dedi.

Uzun vadede yapısal değişim ve ihracat çeşitlendirmesi ihtimaline dikkati çeken Breitenbach, bunun ancak yatırımcı dostu ekonomik ortam sağlanması halinde mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Tarifenin tarım sektörüne etkileri, gelecek sezon hissedilecek

Güney Afrika Narenciye Üreticileri Birliği (CGA) Üst Yöneticisi (CEO) Boitshoko Ntshabele de ABD'nin yeni gümrük tarifesinin ülkenin narenciye ihracatçılarını ciddi rekabet dezavantajına sokacağını belirtti.

Ntshabele, Güney Afrikalı üreticilerin tarifenin yürürlüğe girmesinden önce ABD'ye sevkiyatlarını hızlandırarak bu sezon için kayıpları sınırlandırdıklarını anlattı.

Gelecek sezon için aynı iyimserliğin olmadığını kaydeden Ntshabele, "ABD ile Güney Afrika arasında avantajlı bir ticaret anlaşması sağlanmazsa bir sonraki sezon bu tarifenin tam etkisini hissedeceğiz ve bu durum işten çıkarmaları da beraberinde getirebilir." dedi

Alternatif pazar arayışı

Güney Afrika Tarım İşletmeleri Odası (Agbiz) Ekonomik Araştırmalar Direktörü Wandile Sihlobo, ABD'nin yeni gümrük tarifesinin tarım sektörü açısından ciddi belirsizlik yarattığını ve mevcut durumun ihracatçılar için maliyetli bir risk oluşturduğunu söyledi.

Sihlobo, ABD pazarının kendileri için hayati önem taşımasına rağmen Afrika ve Avrupa Birliği (AB) pazarlarının Güney Afrika tarım ihracatının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu dile getirdi.

Bu pazarların korunmasının kritik olduğunu vurgulayan Sihlobo, Çin, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde ihracat artışı için potansiyel bulunduğunu ancak yüksek tarifelerle bitki sağlığı standartlarının engel teşkil ettiğini belirtti.

Özellikle Çin ile tarife indirimi konusunda hızlı ve pratik müzakerelerin önemine işaret eden Sihlobo, "Bu, yalnızca ABD'ye alternatif arayışı değil genel bir ihracat büyüme stratejisinin parçası." dedi.

Tarım sektöründeki güçlü hasat beklentilerine de değinen Sihlobo, 2024-2025 sezonunda mısır, soya fasulyesi, ayçiçeği ve diğer yağlı tohumlarda geçen yıla göre çift haneli artışlar yaşanacağını, bunun da gıda fiyatları üzerindeki baskıyı hafifleteceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Afrika, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika ABD Tarife Artışıyla Zor Dönemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:21:40. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika ABD Tarife Artışıyla Zor Dönemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.