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Güney Afrika Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına soruşturma çağrısı yaptı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik soruşturmanın bir an önce başlatılması çağrısında bulundu. Ramaphosa, UCM'ye gerekli belgeleri sunduklarını ve mahkemenin harekete geçmesini beklediklerini belirtti. Güney Afrika, geçen ay İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için UCM'ye başvuruda bulunmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, İsrail\'in Gazze\'deki savaş suçlarına soruşturma çağrısı yaptı
18.12.2023 - 23:55,
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik soruşturmanın bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin UCM'ye gerekli belgeleri sunduklarını belirterek, mahkemenin soruşturmayla ilgili harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

UCM'nin Filistin'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olanları suçlama yetkisi bulunduğuna dikkati çeken Ramaphosa, "UCM'nin kendi tüzük, kural ve düzenlemelerine uygun hareket etmesini istiyoruz." dedi.

Ramaphosa, UCM'nin bu konuda harekete geçeceğinden emin olduklarını kaydederek, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını "uluslararası insani hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için geçen ay UCM'ye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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