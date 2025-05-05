Güney Afrika'da 103 Gergedan Kaçak Avcılar Tarafından Katledildi - Son Dakika
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Güney Afrika'da 103 Gergedan Kaçak Avcılar Tarafından Katledildi

Güney Afrika'da kaçak avcılar 2025'in ilk çeyreğinde 103 gergedanı öldürdü; avcılıkla mücadele planlanıyor.

05.05.2025 23:19
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Nesli tükenme tehdidi altındaki gergedan türlerinin en iyi korunduğu ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2025'in ilk çeyreğinde 103 gergedan kaçak avcılar tarafından değerli boynuzları için katledildi.

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Dion George, yaptığı açıklamada, "2025'in ilk üç ayında kaçak avcılık nedeniyle 103 gergedan kaybı, yaban hayatımıza yönelik amansız tehdidin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan George, kaçak avcılık vakalarının 65'inin Güney Afrika Ulusal Parklar (SANPARKS) tarafından yönetilen doğal yaşam alanlarında gerçekleştiğini belirtti.

George, kaçak avcılıkla mücadele için insansız hava aracı ve termal radar gibi teknolojilerden yararlanmayı planladıklarını vurguladı.

Resmi verilere göre geçen yıl Güney Afrika'da 420 gergedan kaçak avcılar tarafından katledilmişti.

Gergedan nüfusunun en iyi korunduğu ülkelerden biri

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün en iyi korunduğu ülkelerin başında gelen Güney Afrika, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sine ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika'da 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere, 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşıyor.

Gergedan avcılarının onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı ülkede kaçak avcılıkla mücadele için her türlü tedbir alınsa da son yıllarda katledilen gergedan sayısında artış kaydediliyor.

Gergedanlar statü simgesi değerli boynuzları için katlediliyor

Afrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde "statü" simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılmak için katlediliyor.

Uluslararası kaçakçılık örgütleri, uluslararası pazarda kilogramı on binlerce dolara satılan ve hayvan başına 6 kilogramdan fazla elde edilen bu boynuzlar için, sayıları son yarım asırda 65 binden yaklaşık 6 bin 500'e düşen siyah gergedanları hedef alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 103 Gergedan Kaçak Avcılar Tarafından Katledildi - Son Dakika

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