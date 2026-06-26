Güney Afrika'da 15 Bin Malavili Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Güney Afrika'da 15 Bin Malavili Sınır Dışı Edildi

26.06.2026 23:00
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Güney Afrika, son haftalarda 15 binden fazla Malavi vatandaşının sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son haftalarda 15 binden fazla Malavi vatandaşının ülkelerine geri dönüş ve sınır dışı işlemleri için kayda alındığı bildirildi.

Güney Afrika İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran mesai bitimi itibarıyla toplam 15 bin 162 Malavi vatandaşının sınır dışı ve geri dönüş işlemleri kapsamında kayda alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki geçici geri gönderme merkezlerinde daha fazla Malavi vatandaşının geri dönüş için doğrulama sürecinden geçirildiği ifade edildi.

Geçen hafta 5 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Açıklamada, Güney Afrika Polis Servisinin ülke genelinde yürüttüğü haftalık "Shanela Operasyonları" kapsamında yalnızca geçen hafta göç yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 bin 56 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

İçişleri, Polis ile İstihdam ve Çalışma bakan yardımcılarının öncülüğünde çeşitli eyaletlerde çok disiplinli operasyonların sürdüğü kaydedilen açıklamada, 21 Haziran itibarıyla kamu düzeni ve kışkırtmayla bağlantılı 89 olayın suç dosyası olarak kayda geçirildiği, bu sayının bir önceki hafta 53 olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddete teşvik, Toplantıların Düzenlenmesi Yasası'nın ihlali ve ilgili diğer suçlamalarla toplam 164 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mozambikli ölümlere ilişkin düzeltme

Western Cape eyaletinin Mossel Bay bölgesinde mayısta meydana gelen olaylarda 6 Mozambik vatandaşının öldüğüne yönelik iddiaların da ele alındığı açıklamada, Güney Afrika Polis Servisi tarafından yürütülen soruşturmada, yalnızca 2 ölümün bölgedeki huzursuzluklarla bağlantılı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 3 kişinin olaylarla bağlantısı olmayan bir trafik kazasında, bir kişinin ise bir eğlence mekanında başka bir müşteriyle yaşadığı tartışma sonucu hayatını kaybettiği kaydedilerek, bu kişilerin cenazelerinin ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia, 30 Haziran'da düzenlenmesi planlanan düzensiz göçmen karşıtı protestolarda ortaya çıkabilecek tehdit ve şiddet olaylarına karşı polis teşkilatının hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 15 Bin Malavili Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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