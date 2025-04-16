Güney Afrika'da 66 Kaçak Madencinin Kimliği Belirsiz

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ocakta terk edilmiş Stilfontein altın madeninden cesetleri çıkarılan 78 kaçak madenciden 66'sının kimliği, aradan geçen 3 ayda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Tshegofatso Mothibedi, yaptığı açıklamada, aradan geçen 3 ayda 78 madenciden yalnızca 12'sinin cesedinin aileleri tarafından teşhis edildiğini, 66 kişinin kimliklerinin belirlenemediğini bildirdi.

Mothibedi, yasal prosedüre göre, kimliği belirsiz cesetlerin morglarda bekletilme süresinin en fazla 30 gün olduğunu kaydederek, "Ancak koşullar ve davanın hassasiyeti göz önüne alındığında bu kişilerin bir kısmının komşu ülkelerimizden geldiğini biliyoruz, bu süreci beklemeye almaya karar verdik. Ancak gelecek aydan itibaren cenaze işlemlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Stilfontein madeni vakası

Polisin, terk edilmiş Stilfontein altın madeninde Kasım 2024'ten itibaren kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci yer altında aç ve susuz mahsur kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin, kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağını" açıklaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Madencilikten Etkilenen Toplulukların Eylem Birliği (MACUA) isimli Güney Afrikalı insan hakları örgütü, Stilfontein'de mahsur kalan madencilerin, açlıktan ölen arkadaşlarının cesetlerini yedikleri iddiasıyla 3 Ocak'ta Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine hükümet, 13 Ocak'tan itibaren kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Operasyonda 216 madenci kurtarılırken, 78 madencinin de cesedi çıkarılmıştı.

Zama zama

Elmas, altın ve platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş veya gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde, altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler, halk arasında "zama zama" olarak biliniyor.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor.

Yalnızca kaçak altın madenciliğinin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.