Güney Afrika\'da ANC, ulusal birlik hükümeti kurmayı hedefliyor

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'taki genel seçimde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresinin (ANC), meclisteki diğer partileri de içine alacak şekilde ulusal birlik hükümeti kurulmasını hedeflediği bildirildi.

ANC'nin Ulusal Çalışma Komitesi (NWC), koalisyon çalışmalarını değerlendirmek üzere Johannesburg'daki parti genel merkezinde toplandı.

Partinin ulusal sözcüsü Mahlengi Bhengu-Motsiri, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ANC'nin koalisyon görüşmeleri için ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ve Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) başta olmak üzere meclisteki tüm partilerle irtibata geçtiği duyuruldu.

Bhengu-Motsiri, seçim sonuçlarının Güney Afrikalıların tüm partilerin birlikte çalışmasını istediğine işaret ettiğini belirterek, "Bu noktada, ulusal birlik hükümeti kurulmasına bakılıyor." dedi.

Yarınki ANC Ulusal Yönetim Kurulu (NEC) toplantısında, ulusal birlik hükümetine ilişkin her türlü ihtimalin masaya yatırılacağını aktaran Bhengu-Motsiri, "Ülkemizi kolektif olarak daha ileriye nasıl taşıyabileceğimiz, ulusal birlik ve istikrarı sağlayacak hükümeti nasıl kurabileceğimiz konusunda fikirlere katkıda bulunmaya istekli tüm taraflarla görüşüyoruz." diye konuştu.

2024 genel seçimi ve koalisyon görüşmeleri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 yıldır iktidarda bulunan ANC'nin, bir önceki seçimde yüzde 57 olan oy oranı, 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde yüzde 40'a düşmüştü.

ANC'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından koalisyon tartışmaları gündeme geldi.

Ülkede cumhurbaşkanı seçimi Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen oylamada salt çoğunluk esasına göre gerçekleştiriliyor.

Ulusal Meclis'teki 400 sandalyeden 159'una sahip olan ANC'nin, koalisyon için kapısını çaldığı partiler arasında 87 sandalyeli ana muhalefet partisi DA, 58 sandalyeli Ulusun Mızrağı (MK), 39 sandalyeli Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), 17 sandalyeli Inkatha Özgürlük Partisi (IFP) ve 9 sandalyeli Yurtsever İttifak (PA) bulunuyor.

DA, IFP ve PA'nın, ANC ile koalisyona sıcak baktıkları biliniyor. Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın MK'si ANC ile koalisyonu reddederken, EFF yönetimi çekimser tavır sergiliyor.