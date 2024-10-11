Güney Afrika'da Gıda Güvensizliği Alarm Veriyor

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde nüfusun yüzde 60'ından fazlasını oluşturan 40 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Güney Afrika Tarım Bakanlığınca ülke genelinde yapılan anket çalışmalarına dayalı "Ulusal Gıda ve Beslenme Güvenliği Araştırması" raporu yayımlandı.

Raporda, Güney Afrika nüfusunun yüzde 63,5'inin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Nüfusun yüzde 17,5'inin ise gıda güvensizliğini üst seviyede yaşadığı kaydedildi.

Buna göre, 63 milyon nüfuslu ülkede 10 milyonu üst seviyede olmak üzere yaklaşık 40 milyon kişi gıda güvensizliği sorunu yaşıyor.

Ülkenin ikinci büyük partisi Demokratik İttifak'ın (DA) lideri ve Tarım Bakanı John Steenhuisen, rapora ilişkin açıklamasında, gıda güvenliğinin sosyal ve ulusal güvenliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Steenhuisen, "Bu durum Güney Afrika'daki işçilerimizin üretkenliği ve gençlerimizin geleceği üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Aç bir çocuk öğrenme güçlüğü çeker. Açsanız işyerinizde elinden gelenin en iyisini yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın en büyük 10 şirketine ev sahipliği yapan Güney Afrika, zengin madenleri ve güçlü finansal altyapısıyla kıtanın en büyük 3 ekonomisi arasında yer alıyor.

Dünya Bankası verilerine göre, gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke olan Güney Afrika'da nüfusun yüzde 10'u toplam servetin yüzde 80'inden fazlasını kontrol ediyor.

Resmi verilere göre, kronik hale gelen yüksek işsizliğin 2024 itibarıyla yüzde 33'ü geçtiği görülüyor.