Güney Afrika'da Kaçak Madenci Çetesi Aranıyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da Kaçak Madenci Çetesi Aranıyor

Stilfontein madeninde 88 kişinin öldüğü operasyonda, çete elebaşı kaçtı, yakalamak için çalışmalar sürüyor.

21.01.2025 01:46
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde polis, 88 kişinin öldüğü Stilfontein madenine geçen hafta düzenlenen kurtarma operasyonunda çıkarılan kaçak madenciler arasında yer alan ve yetkililerin yardımıyla kayıplara karışan çete elebaşını arıyor.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Batı eyaletindeki Stilfontein madeninde faaliyet gösteren kaçak madencilik çetesinin elebaşı James Neo Tshoaeli'nin, geçen hafta düzenlenen kurtarma operasyonunda yer üstüne çıkarılan 248 madenci arasında yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tshoaeli'nin gözaltına alınmaksızın bazı yetkililerin yardımıyla kaçıp, kayıplara karıştığı ifade edilerek Tshoaeli'nin, Stilfontein'de yaşanan ölümlerden sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Tshoaeli'nin yakalanması ve kaçmasına yardım edenlerin tespiti için tüm kaynakların seferber edildiğinin vurgulandığı açıklamada, yaşanan olay "utanç verici bir durum" olarak nitelendirildi.

Stilfontein ve "zama zama"lar

Polisin, terk edilmiş bir altın madeni olan Stilfontein madeninde Kasım 2024'ten itibaren kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından, teslim olmamak için direnen yüzlerce madenci, yer altında aç ve susuz halde mahsur kalmıştı.

Yaklaşık 2 bin madencinin çıkarıldığı Stilfontein'de toplamda 88 madenci hayatını kaybetmişti.

Elmas, altın, platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş veya gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde, altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler, halk arasında "zama zama" olarak biliniyor.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik faaliyetlerine karıştığı değerlendiriliyor.

Yalnızca kaçak altın madenciliğinin ülke ekonomisine maliyetinin, yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kaçak Madenci Çetesi Aranıyor - Son Dakika

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