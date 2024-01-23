Güney Afrika\'da Kuş Gribi Salgını Kümes Hayvancılığı Sektörüne Zarar Veriyor

JOHANNESBURG, 23 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'da kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvancılığı sektörünün milyarca Güney Afrika Randı zarara uğradığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika Kümes Hayvancılığı Derneği Genel Müdürü Izaak Breitenbach, Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Test sonuçları negatif çıkıyor, ancak henüz salgından kurtulduğumuzu söyleyemiyoruz. Kaybettiğimiz tavukların yerine yenilerini koymak 6 ila 12 ay sürebilir" dedi.

Kuş gribi salgını nedeniyle, kuluçkaya yatan 3,5 milyon adet et pilicinin itlaf edildiğini kaydeden Breitenbach, H5 kuş gribi aşısının elde edildiğini ancak H7 aşısının halen geliştirilmekte olduğunu söyledi.

Güney Afrika'da ticari çiftliklerdeki ilk kuş gribi vakası Nisan 2023'te Batı Kap eyaletinde bildirilirken, daha sonra Gauteng, Limpopo, Mpumalanga ve Free State eyaletlerinde de kuş gribine rastlandı.