Güney Afrika'da Özgürlük Günü: Apartheid'in Çöküşü ve Demokrasiye Geçiş

Ülkede 'Özgürlük Günü' olarak kutlanan 27 Nisan, siyahiler dahil tüm vatandaşlara eşit oy hakkının tanındığı ve apartheid sisteminin resmen sona erdiği tarih olarak öne çıkıyor. Witwatersrand Üniversitesi'nden Prof. Dr. Noor Nieftagodien, apartheid rejiminin 1948-1994 yılları arasında beyaz olmayanları sistematik ayrımcılığa tabi tuttuğunu belirtti. Rejimin, insanların nerede yaşayacağından kamusal alan kullanımına kadar her şeyi kontrol ettiğini ifade eden Nieftagodien, 1970'lerden itibaren ezilen halkın ayaklanmasının kırılma noktası olduğunu söyledi. Uluslararası baskının da etkisiyle 1990'larda müzakereler başladı ve 1994 seçimleriyle siyahiler ilk kez oy kullandı. Nieftagodien, yeni anayasanın ilerici olduğunu ancak ekonomik gücün eski elitlerde kaldığını vurguladı.

Aktivist Haroon Aziz ise Nelson Mandela'nın demokrasiye geçişteki kilit rolüne dikkat çekti. Mandela'nın hapishaneyi bir eğitim merkezine dönüştürdüğünü ve 1990'da serbest bırakıldıktan sonra geçiş sürecini başarıyla yönettiğini belirten Aziz, 'Güney Afrika'da demokrasiye bir gecede geçilmedi' dedi. Demokrasi sonrası toplumsal ayrışmaların devam ettiğini ve ANC'nin sosyal adalet vaatlerinin gerisinde kaldığını ifade eden Aziz, apartheid dönemiyle hukuki hesaplaşmanın önemini vurguladı.