Güney Afrika'da Sel Felaketi: 49 Ölü

Güney Afrika'da şiddetli yağmur ve kar yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Doğu Cape Eyaleti Başbakanı Oscar Mabuyane, basına yaptığı açıklamada, eyalette dünden beri yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 49 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Mabuyane, sel sırasında lise öğrencilerini taşıyan bir minibüsün sulara kapıldığını, 4 öğrencinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Salı günü 3 öğrencinin sağ kurtarıldığını ifade eden Mabuyane, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Minibüste şoför ve yardımcısıyla toplam 13 kişinin bulunduğunu kaydeden Mabuyane, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Mabuyane, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini ve felaketin, eyaletin şimdiye kadar karşılaştığı en ağır afetlerden biri olduğunu söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerinde hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, sağanak ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda ev ve altyapı hasar gördü. Doğu Cape'de yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.