 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinin Ladysmith kentinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Yağışın durması sonrası arama kurtarma çalışmaları için ekip ve köpekler görevlendirildi. Su taşkını nedeniyle yerleşim yerlerinde büyük yıkım meydana geldi ve insani yardım örgütleri bölgeye yardım ekiplerini sevk etti.

Güney Afrika\'da sel felaketinde ölü sayısı 21\'e yükseldi
30.12.2023 - 12:42,
Abone Ol

Güney Afrika'da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, KwaZulu-Natal eyaletinin Ladysmith kentinde meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışın durması sonrası selin yol açtığı yıkımda kaybolan kişileri aramak için 60 kişilik ekip ve 12 arama kurtarma köpeği görevlendirildi.

Selden ötürü Bellspruit Nehri'nde meydana gelen su taşkını, yerleşim yerlerinde büyük yıkıma yol açtı.

İnsani yardım örgütleri, yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için bölgeye ekiplerini sevk etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, Yıkım, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:42:56. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement