Güney Afrika'da şiddetli yağışlar ve sellerde 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da şiddetli yağışlar ve sellerde 7 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika\'da şiddetli yağışlar ve sellerde 7 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi. Kariega ve Gqeberha'da meydana gelen sellerde 7 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de kayboldu. Sellerden etkilenen bölgelerde 540 kişi tahliye edildi. Yardım için bölgeye giden gönüllüler, altyapı hasarının yanı sıra can kaybı, kayıp ve yaralılar olduğunu bildirdi. Yetkililer, krizin boyutunu değerlendirmek ve selden etkilenen sakinlere yardım etmek üzere il afet yönetim merkezinde bulunuyor.

03.06.2024 11:51
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, körfezdeki Kariega ve Gqeberha'da seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Selden etkilenen bölgelerde en az 540 kişi tahliye edildi.

Bölgede yardım için bulunan gönüllüler, altyapının hasar gördüğünü, can kaybı ve kayıpların yanı sıra yaralılar bulunduğunu aktardı. Bir itfaiye istasyonunun da sular altında kaldığı ifade edildi.

???????Yetkililerin krizin kapsamını değerlendirmek ve selden etkilenen sakinleri ziyaret etmek üzere il afet yönetim merkezinde bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da şiddetli yağışlar ve sellerde 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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