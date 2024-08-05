Güney Afrika'da suçla mücadele operasyonunda 14 bine yakın şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Güney Afrika'da suçla mücadele operasyonunda 14 bine yakın şüpheli gözaltına alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen hafta düzenlenen suçla mücadele operasyonları kapsamında 14 bine yakın şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve cinsel saldırı gibi ağır suçlara karışan 4 bin 65 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 250'den fazla uyuşturucu satıcısı yakalandı ve 300 milyon rand değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 2 polis memuru yaralandı, 5 şüpheli öldü ve 10 şüpheli ağır yaralandı.

05.08.2024 23:28
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen hafta ülke genelinde düzenlenen suçla mücadele operasyonları kapsamında 14 bine yakın şüpheli gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada, ülke çapında gerçekleştirilen "Shanela Operasyonu" kapsamında 28 Temmuz- 4 Ağustos'ta farklı suçlardan 13 bin 996 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bunlardan 4 bin 65'inin cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve cinsel saldırı gibi ağır suçlara karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Operasyonlar kapsamında 250'den fazla uyuşturucu satıcısının yakalandığı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 300 milyon rand (16 milyon dolar) değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam 2 polis memurunun yaralandığı operasyonlarda polisle çatışmaya giren şüphelilerden 5'inin vurularak öldüğü, 10'unun da ağır yaralandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Shanela Operasyonu'nun hükümetin güvenlik stratejisi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu operasyonların suçla mücadeleye ivme kazandırdığını belirtti.

Ramaphosa, vatandaşları suçla mücadele için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya davet ederek, "Suç herkesin sorunudur. Hükümet, iş dünyası, emek ve sivil toplum olarak birlikte çalışmaya devam edersek, ekonomik faaliyet ve iş yaratma açısından kritik öneme sahip olan emniyet ve güvenliği yeniden sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da suç

Dünyada suç oranlarının en yüksek seyrettiği ülkelerden Güney Afrika'da resmi verilere göre geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmiş, 16 binden fazla adam kaçırma, 216 binin üzerinde soygun ve 53 bin tecavüz ve cinsel saldırı vakası kayıtlara geçmişti.

Ülkenin en büyük şehirleri Johannesburg, Cape Town ve Durban şehir merkezleri, suç oranlarının en yüksek görüldüğü yerler listesinde ilk sıralarda yer almıştı.

Kaynak: AA

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