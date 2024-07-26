Güney Afrika'da Sukulent Karoo, dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası - Son Dakika
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Güney Afrika'da Sukulent Karoo, dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan Sukulent Karoo ekolojik bölgesi, dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası olarak biliniyor. Bu bölge, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılan biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından biridir. Sukulent Karoo, yaklaşık 2 bin 500 endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır ve bitki örtüsünün yüzde 80'inden fazlasını kaybetmiştir. Ayrıca, dünyanın en zengin sukulent bitki çeşitliliğine sahip olan bu bölge, Tankwa Karoo Ulusal Parkı gibi korunan alanlara ev sahipliği yapmaktadır.

26.07.2024 11:05
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor.

Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, dünya genelinde 36 sıcak nokta bulunuyor.

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 2,5'lik bölümünün kaplayan bu sıcak noktalar, yeryüzündeki karasal tür çeşitliliğinin yüzde 60'a yakınını oluşturuyor.

2 bin 500 endemik tür

AA muhabirinin Güney Afrika Ulusal Parklarından (SANPARKS) edindiği bilgilere göre, yaklaşık 116 bin kilometrekarelik yarı çöl araziyi kapsayan Sukulent Karoo, dünyadaki 36 sıcak nokta arasında tek kurak sıcak nokta olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 2 bin 500'ü endemik 6 binden fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapan bu bölge, hali hazırda bitki örtüsünün yüzde 80'inden fazlasını kaybetmiş bulunuyor.

Öte yandan Sukulent Karoo, dünyanın en zengin sukulent bitki çeşitliliğine de ev sahipliği yapıyor.

Etli bitki olarak da bilinen, yaprakları ve köklerinde gelişmiş su depolama özellikleriyle, en kurak bölgelerde dahi yaşamını sürdürebilen bu bitkiler, Sukulent Karoo'da bitki örtüsünün önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Tankwa Karoo Ulusal Parkı

Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 1500 kilometrekare alana sahip Tankwa Karoo, çoğunluğu endemik 780 bitki türünün yanı sıra 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bitki örtüsünün zengin çeşitliliği eşliğinde kuş gözlemlemek için özellikle ağustos-ekim aylarında ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

Parkın içinde yer alan ve bitki örtüsüne zarar verdikleri için SANPARKS tarafından satın alınıp boşaltılan terkedilmiş çiftlik evleri ise ziyaretçilere ıssızlık hissiyatını derinden yaşatıyor.

Ulaşım, konaklama ve yeme-içme

Cape Town'a kara yoluyla yaklaşık 4 saat mesafedeki parka en az 1 gün ayrılması tavsiye ediliyor.

Kamp içinde ve çevresinde kamp alanları dahil çeşitli konaklama seçenekleri mevcut ancak herhangi restoran, market yahut benzin istasyonu bulunmuyor.

Bu yüzden ziyaretçilerin yiyecek, içecek ve akaryakıt konusunda tedarikli olması önem taşıyor.

Parka en yakın kasabalardan Calvinia 105 kilometre, Ceres ise 190 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Her iki kasabada da çeşitli konaklama tesisleri ve restoranlar mevcut.

Parkın çevresindeki toprak yolların özel mülke ait çiftliklerin içinden geçmesi ve özellikle parkın doğusundaki çiftliklerin gün batımından sonra kapılarını kapamasından ötürü, günübirlik ziyaretçilerin günbatımından bir saat kadar önce parkı terk etmeleri öneriliyor.

Tankwa Karoo, Güney Afrika'da yıldız gözlemlemek isteyenlerin en çok tercih ettikleri mekanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Sukulent Karoo, dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası - Son Dakika

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