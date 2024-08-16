Güney Afrika'da yasa dışı askeri eğitim alan 95 Libyalı sınır dışı edilecek

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel güvenlik şirketine ait kampta yasa dışı askeri eğitim aldıkları suçlamasıyla tutuklanan 95 Libya vatandaşının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ulusal Savcılık Otoritesi Sözcüsü Monica Nyuswa, basına yaptığı açıklamada, geçen ay Mpumalanga eyaletinde özel güvenlik şirketine ait çiftlikte yasa dışı askeri eğitim aldıkları şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra "göçmen yasasını ihlal etmek" ve "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 95 Libyalı hakkındaki davanın delil yetersizliği nedeniyle düşürüldüğünü bildirdi.

Nyuswa, bu kişilerin 48 saat içinde sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Önemli olan, askeri eğitim kampının planlayıcıları, organizatörleri ve finansal destekçilerine karşı soruşturmaların sürdürülmesidir." ifadesini kullandı.

95 Libyalı

Güney Afrika polisi, 26 Temmuz'da White River bölgesinde yasa dışı askeri eğitim kampı olarak kullanılan bir çiftliğe düzenlediği baskında, burada eğitim aldıklarından şüphelenilen 95 Libyalıyı gözaltına almıştı.

Polisten yapılan açıklamada, bu kişilerin nisan ayında güvenlik personeli eğitimi almak üzere öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi verilmişti.

"Göçmen yasasını ihlal etmek" ve "yalan beyanda bulunmakla" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 95 Libyalı, 29 Temmuz ve 5 Ağustos'ta görülen duruşmalarda, Libyalı bir iş insanının korumalığını yapmak üzere güvenlik eğitimi almak için Güney Afrika'ya geldiklerini iddia etmişti.

Kendilerini buraya getiren iş insanından 1 aydır haber alamadıklarını ve parasız kaldıklarını savunan sanıklar, aç kalmamak için kamptaki battaniyeleri satmak zorunda kaldıklarını ileri sürmüştü.