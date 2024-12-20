Güney Afrika'da Yeni Eğitim Yasası Yürürlüğe Girdi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devlet okullarının eğitim dilinin hükümet tarafından belirlenmesinin önünü açan ve koalisyon hükümetinde tartışma yaratan yeni eğitim yasası yürürlüğe girdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti ortaklarıyla 3 aylık bir istişare sürecinin ardından yürürlüğe girmesi şartıyla 13 Eylül'de onayladığı yeni yasa tasarısının tam olarak yürürlüğe girmesi için Temel Eğitim Bakanı Siviwe Gwarube'ye talimat verdiğini belirtti.

Ramaphosa, "Temel Eğitim Yasaları Değişikliği" (BELA) adlı yeni eğitim yasasının koalisyon hükümeti ortakları tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Daha önce yeni eğitim yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Demokratik İttifak'tan (DA) yapılan yazılı açıklamada da, yasanın yürürlüğe girmesinin, tartışmalı maddelerin uygulanmasını düzenleyecek yönetmelikler yayınlanması şartıyla kabul edildiği ifade edildi.

DA açıklamasında, yasanın yürürlüğe girmesine ilişkin 3 aylık istişare sürecinin başarılı bir şekilde işlediğine değinilerek, "Bu, ana dilde eğitime ilişkin mevcut anayasal haklar ihlal edilmeden BELA Yasası'nın uygulanmasını sağlayacak bir kazan-kazan uzlaşmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni yasa, Afrikaans konuşan beyaz azınlık tarafından tehdit olarak algılanıyordu

Yeni eğitim yasası, 11 resmi dilin konuşulduğu ülkenin devlet okullarında eğitim dilinin seçiminde hükümete geniş yetkiler tanıyor.

Temel Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Güney Afrika'da 22 binden fazla devlet okulu bulunuyor. Bu okullardan 8 bin kadarı tek dilde eğitim verirken, geri kalanı birden fazla dilde eğitim fırsatı sunuyor.

Tek dilde eğitim veren okulların yaklaşık yüzde 80'ini İngilizce eğitim veren okullar oluşturuyor. Yalnızca Afrikaans dilinde eğitim veren okulların sayısı 1200'ü geçiyor.

Yeni eğitim yasasının eğitim dili konusunda hükümete geniş yetkiler veren maddeleri, özellikle 11 resmi dilden biri olan ve 17. yüzyıl Hollandacasından geliştirilmiş Afrikaans konuşan beyaz azınlık tarafından tehdit olarak algılanmıştı.

Beyazların partisi olarak bilinen DA'nin yanı sıra, çeşitli eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları yasanın iptali talebiyle geçen aylarda gösteriler düzenlemişti.

Yeni eğitim yasası, eğitim dili konularının yanı sıra, okula başlama yaşının erkene alınması, okula devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine cezai işlem uygulanması ve öğrencilere yönelik fiziksel şiddetin yasaklanması gibi konuları da içeriyor.