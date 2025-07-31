Güney Afrika'dan ABD'ye Yatırım Teklifi - Son Dakika
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Güney Afrika'dan ABD'ye Yatırım Teklifi

31.07.2025 04:52
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Güney Afrika, ABD'nin gümrük tarifesinden muafiyet için 15,3 milyar dolarlık yatırım teklifi sundu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek yüzde 30'luk gümrük tarifesinden muafiyet karşılığı ABD'ye sunduğu 15,3 milyar dolar değerinde yatırım ve enerji ürünü alımı teklifine yanıt bekliyor.

Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin cuma gününden itibaren uygulayacağı tarife zammından muafiyet ya da en fazla yüzde 10'luk tarife uygulanması konusunda ABD'li yetkililerle müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'ye maden ve metal sektörlerinde 3,3 milyar dolarlık yatırım ve 10 yılda toplam 12 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı taahhüt edildiği belirtildi.

Güney Afrika'nın ABD ile bozulan ilişkileri düzeltme konusundaki kararlılığı vurgulanan açıklamada, "Güney Afrika ile ABD arasındaki mevcut çıkmazı en iyi tanımlayan şey iç ve ticari meselelerin jeopolitikle kesişmesidir ve bir sıfırlama kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşma konusunda ABD'li yetkililerden nihai bir yanıt beklendiği, bununla birlikte olumsuz senaryolara karşı da hazırlık yapıldığı ifade edildi.

ABD'nin kıtadaki en büyük ticaret ortağı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kıtadaki en büyük ticaret ortağı Güney Afrika ile ikili ticaret hacmi 2024'te 20,5 milyar dolara ulaştı.

Güney Afrika geçen yıl ikinci en büyük ticaret ortağı ABD'ye başta maden, otomotiv ve tarım sektörleri olmak üzere 14,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Ek gümrük tarifelerinin ülkede özellikle otomotiv ve narenciye sektörlerine ciddi zarar vermesi öngörülüyor.

Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago, tarife zammının 100 binden fazla kişiyi işsiz bırakabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu ülkede, 2025'in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 32,9'a yükselmişti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 42,9 olan genç işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 46,9'u bulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan ABD'ye Yatırım Teklifi - Son Dakika

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