Güney Afrika'dan Gana'ya Tahliye Operasyonu

Güney Afrika'da son dönemde yeniden artan yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar ve göçmen karşıtı gösteriler nedeniyle başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ikinci kafileyi taşıyan ilk uçak Gana'nın başkenti Akra'ya ulaştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 345 Ganalının bulunduğu uçak, dün gece Akra'daki uluslararası havalimanına iniş yaptı.

Tahliye edilenler, havalimanında Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ve diğer hükümet yetkilileri tarafından karşılandı.

Bakan Ablakwa, tahliye operasyonu kapsamında 300'den fazla kişinin bulunduğu ikinci uçağın da ülkeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Ülkeye dönüş yapan vatandaşların yeniden topluma kazandırılması amacıyla özel sektörle işbirliği içinde istihdam programları hazırlandığını belirten Ablakwa, şu ana kadar yaklaşık 200 kişi için istihdam imkanı oluşturulduğunu kaydetti.

Gana hükümeti, Güney Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yeniden artış gösteren yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar ve tehditler nedeniyle ülkeye dönmek isteyen 1500'den fazla vatandaşının tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Tahliye operasyonu kapsamında ilk kafileyi taşıyan ve yaklaşık 300 Ganalının bulunduğu uçak 27 Mayıs'ta Akra'ya ulaşmıştı.

Öte yandan Güney Afrika yönetiminin, tahliye sürecinin kamuoyuna yansıtılma biçimine ilişkin Gana makamlarına hassasiyet çağrısında bulunduğu belirtildi.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak yabancı uyruklulara ülke yasalarına saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.