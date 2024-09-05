Güney Afrika ve Çin Arasında Bayındırlık Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çin arasında, bayındırlık alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 9'uncu zirvesi kapsamında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa liderliğindeki Güney Afrika heyetinde yer alan Bayındırlık Bakanı Mmamoloko Kubayi, basına açıklamada bulundu.

Güney Afrika ile Çin hükümetleri arasında bayındırlık alanında mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bakan Kubayi, imzalanan mutabakat zaptının, Çin'in şehircilik modelinin Güney Afrika'da uygulanması ve inşaat yatırımlarının finansmanı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Güney Afrika'nın Çin'den alternatif bina teknolojileri hakkında bilgi edinmeye istekli olduğunu söyleyen Kubayi, "Öğrenmek istediğimiz şeylerden biri de kentleşme yönetimi." ifadesini kullandı.

Her ikisi de BRICS ülkeler topluluğu üyesi olan Güney Afrika ile Çin'in ikili ticaret hacmi 2023'te 38 milyar doları geçmişti.

Çin, halihazırda Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olma özelliği taşıyor.