Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderiyor - Son Dakika
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Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderiyor

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ne asker gönderiyor

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplarla mücadele amacıyla asker göndermeye başladı. SADC üyesi ülkeler Malavi ve Tanzanya, KDC'ye asker gönderdi. KDC'nin doğusundaki çatışmalar ve insani krizden derin endişe duyuluyor. KDC'de faaliyet gösteren birçok isyancı örgüt bulunuyor. SADC, 2023 Ağustos'unda KDC'ye asker konuşlandırma kararı almıştı.

16.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC), silahlı gruplarla mücadele amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker göndermeye başladığı bildirildi.

Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio, Afrika Birliği Yürütme Konseyi'nin 44. Olağan Toplantısı için bulunduğu Etiyopya'da basına yaptığı açıklamada, KDC'deki çatışmalara değindi.

Antonio, SADC olarak isyancı gruplarla mücadele için KDC'ye asker konuşlandırmaya başladıklarını söyledi.

SADC üyesi ülkelerden Malavi ve Tanzanya'nın KDC'ye asker gönderdiğini belirten Antonio, KDC'nin doğusundaki çatışmalar ve insani krizden derin endişe duyduklarının altını çizdi.

KDC'de çatışmalar devam ediyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor. Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ve 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere, birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.

Şiddet olaylarının tırmanışta olduğu KDC'nin Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti. Kuşatma kapsamında, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Ağustos 2023'te KDC'ye asker konuşlandırma kararı alan SADC, aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşuyor.

İsyancıların silah bırakmasında başarısız olduğu ileri sürülen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü'ne bağlı tüm askeri birlikler, Aralık 2023'te KDC'den çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderiyor - Son Dakika

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