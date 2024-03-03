Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerinin genelkurmay başkanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmaları görüşmek için bir araya geldi.
KDC Ordu Sözcüsü Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, SADC ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba karşı devam eden operasyonları değerlendirmek için üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ekenge, SADC ülkelerinin bir araya gelmesinin isyancılara karşı mücadelede kararlılığın işareti olduğunu ifade etti.
Ülkede M23 isyancı grubunun ilerleyişi sürüyor
İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran M23 isyancı grubu, stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasına kadar ulaştı.
M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesti.
Sake yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ülkeleri KDC'deki çatışmaları görüşmek için bir araya geldi - Son Dakika
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi törenle açıldı. Açılışa katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Programda Turgutlu Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Tekin de bir konuşma yaptı. Cemevinde cem salonu, kurs odaları, idari bölüm, mutfak, yemekhane, gasilhane, morg ve depo yer alıyor.
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldiğini belirtti. Erbaş, vakıfların dünyada iyiliğin yayılması için çalıştığını ve Peygamber Efendimizin kurduğu vakıf müessesesinin İslam medeniyetinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban vesilesiyle 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaştığına dikkat çeken Erbaş, gençlerin daha fazla camiye gelmeleri için çaba gösterdiklerini de söyledi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen eğlence programında çocuklar, yüzleri boyanarak keyifli bir gün geçirdi. Oğuzlar Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çuval yarışı, denge oyunu, dart gibi oyunlar oynandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddeleri ise gıda ve et fiyatları, yerel seçim, iç ve dış politikadaki gelişmeler, öğretmen atamaları ve F-16 tedarikinde gelinen son aşama olacak.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda lastikleri patlayan bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'nin Afrika açılımının etkisiyle düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na, Afrika ülkelerinden 7 devlet başkanı, 2 başbakan ve 25 dışişleri bakanı katıldı. ADF'ye, Cibuti, Esvatini, Gine Bissau, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Madagaskar gibi ülkelerin liderleri de katıldı. Ayrıca, pek çok ülkenin dışişleri bakanı ve diğer üst düzey yetkililer de foruma iştirak etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?