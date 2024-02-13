Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2 Bin 900 Asker Gönderiyor - Son Dakika
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Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2 Bin 900 Asker Gönderiyor

Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ne 2 Bin 900 Asker Gönderiyor

Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için 2 bin 900 asker göndereceğini duyurdu. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında gerçekleştirilecek bu konuşlandırma ile KDC'nin doğusunda uzun süredir devam eden silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına karşı önlem alınacak.

13.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:53
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Güney Afrika'nın, isyancılarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 2 bin 900 asker konuşlandıracağı bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, KDC'deki güvenlik sorunlarına dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkenin, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) çatısı altında silahlı gruplarla mücadele için KDC'ye 2 bin 900 asker konuşlandıracağı belirtildi.

KDC'de konuşlandırılacak Güney Afrikalı birliklerin 15 Aralık 2024'e kadar göreve başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

SADC, aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

İsyancıların silah bırakmasında başarısız olduğu ileri sürülen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü'ne bağlı tüm askeri birlikler, Aralık 2023'te KDC'den çekilmişti.

Kaynak: AA

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