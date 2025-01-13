Güney Afrika, Lemombo Sınır Kapısı'nı Kapattı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası şiddet olaylarının yaşandığı Mozambik ile ana sınır kapısı olan Lemombo Sınır Kapısı'nı yeniden kapattığı bildirildi.

Güney Afrika Sınır Yönetim Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Lemombo Sınır Kapısı'ndan geçişlerin geçici süreyle askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kararın Güney Afrikalı ve Mozambikli üst düzey yetkililer arasında gerçekleştirilen istişare sonrası alındığı belirtildi.

Güney Afrika, Mozambikli protestocuların Lemombo Sınır Kapısı bölgesine hareket eden kamyon ve araçları hedef almasının ardından geçen yıl 10-12 Aralık tarihlerinde bu sınır kapısını kapatmıştı.

Mozambik'teki seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre yüzde 71 oyla Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmişti.