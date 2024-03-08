Güney Afrika, Mozambik sınırına duvar örüyor - Son Dakika
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Güney Afrika, Mozambik sınırına duvar örüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, komşusu Mozambik ile kara sınırlarının bir bölümüne duvar örme projeleri başlattı. KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, üç ayrı projede toplamda 25 kilometrelik duvar örülmesi için 2,7 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurdu. Duvarlar, Tembe Fil Parkı çevresinde 8 kilometre, iSimangaliso Sulak Alan Parkı çevresinde 8 kilometre ve Pongolo Nehri çevresinde 9 kilometre olacak. Güney Afrika ordusu da projeyi destekliyor.

08.03.2024 23:13
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Güney Afrika Cumhuriyeti, komşusu Mozambik ile kara sınırlarının bir bölümüne duvar örüyor.

KwaZulu-Natal eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, Güney Afrika-Mozambik sınırında gerçekleştirilecek üç ayrı projede toplamda 25 kilometrelik duvar örülmesi için 2,7 milyon dolar bütçe ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, sınırdaki Tembe Fil Parkı çevresinde 8 kilometre, iSimangaliso Sulak Alan Parkı çevresinde 8 kilometre, Pongolo Nehri çevresinde ise 9 kilometre duvar örüleceği bildirildi.

Tembe Fil Parkı çevresindeki duvar örme çalışmalarına halihazırda başlandığı, duvarların güvenlik amaçlı örüldüğü ifade edilen açıklamada, Güney Afrika ordusunun da projeyi olumlu karşıladığı kaydedildi.

Güney Afrika-Mozambik sınırı, insan ve çalıntı araç kaçakçıları ile kaçak vahşi hayvan avcılarının kullandığı bir sınır hattı olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

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