Güney Afrika SADC Dönem Başkanlığını Üstlendi - Son Dakika
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Güney Afrika SADC Dönem Başkanlığını Üstlendi

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Güney Afrika, SADC dönem başkanlığını devralarak bölgesel işbirliği ve kalkınma hedeflerini vurguladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde düzenlenen "46. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, örgütün 2026-2027 dönem başkanlığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne devredildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, SADC dönem başkanlığının devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin görev süresinde bölgesel işbirliği ve bütünleşmenin güçlendirilmesine öncelik vereceğini belirtti.

Ramaphosa, "Güney Afrika hükümeti ve halkı adına, SADC dönem başkanı seçilme onurunu büyük bir tevazu ve derin sorumluluk duygusuyla kabul ediyoruz." dedi.

Güney Afrika'nın demokrasiye geçiş sürecine yaptıkları katkılardan dolayı SADC ülkelerine şükran borçlu olduklarına işaret eden Ramaphosa, ülkesinin bölgesel örgüte katılımının birlik, işbirliği ve dayanışmaya dayandığını ifade etti.

Ramaphosa, görevi sona eren SADC Dönem Başkanı Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa'ya liderliğinden dolayı teşekkür etti.

Güney Afrika'nın dönem başkanlığı sırasında bütün üye ülkelerle egemen eşitlik, karşılıklı saygı ve uzlaşı ilkeleri doğrultusunda çalışacağının altını çizen Ramaphosa, SADC 2050 Vizyonu ile Bölgesel Gösterge Niteliğindeki Stratejik Kalkınma Planı'nın uygulanmasını ilerleteceklerini kaydetti.

Ramaphosa, bölge ekonomilerinin daha fazla bütünleştirilmesini, ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesini, dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmenin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın halkların refahı ve kalkınması için temel şartlar olduğunu belirten Ramaphosa, Güney Afrika'nın bu alanlarda diğer üye ülkelerle çalışacağını ifade etti.

Güney Afrika'nın SADC dönem başkanlığı, Ağustos 2027'ye kadar devam edecek.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu

SADC, Afrika'nın güneyindeki ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan hükümetler arası bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor.

Topluluk, bölge ülkelerinin özellikle ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmasını desteklemek amacıyla 17 Ağustos 1992'de kuruldu.

Merkezi Botsvana'nın başkenti Gaborone'de bulunan SADC; Angola, Botsvana, Komorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Esvatini, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Seyşeller, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve'den oluşuyor.

Toplam nüfusu 400 milyonu aşan topluluğun temel hedefleri arasında bölgesel bütünleşmenin geliştirilmesi, ekonomik büyümenin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ile bölgede barış ve güvenliğin korunması yer alıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Afrika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika SADC Dönem Başkanlığını Üstlendi - Son Dakika

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