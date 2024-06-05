Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa, Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa, Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa, Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa istifa etti. Kodwa, bir kamu hizmet alımı ihalesinde 1,6 milyon randlık yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya yakın bir isim olan Kodwa, suçlamaları reddetti. Kodwa, ANC'nin eski Ulusal Sözcüsü ve Devlet Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

05.06.2024 21:43
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa'nın istifa ettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kodwa, hakkında açılan soruşturma kapsamında bir kamu hizmet alımı ihalesinde 1,6 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 85 bin dolar) yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güney Afrika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kodwa'nın gözaltına alınmasının ardından istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Kodwa'nın kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddettiği aktarıldı

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya en yakın isimlerden biri olarak öne çıkan Kodwa, 2014-2017 yılları arasında iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Ulusal Sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Kodwa, 2019-2023 yılları arasında Devlet Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra, geçen yıl Spor, Sanat ve Kültür Bakanı olarak atanmıştı.

1,6 milyon randlık yolsuzluğa karışmakla suçlanan Kodwa hakkında, 2022 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa, Yolsuzluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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