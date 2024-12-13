Güney Afrika ve Angola İlişkileri Güçleniyor

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CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesine resmi ziyarette bulunan Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile yürütme başkenti Pretorya'da bir araya geldi.

Güney Afrika'nın hükümet merkezi olan Birlik Binaları'ndan yapılan görüşmede, Ramaphosa ile Lourenço, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve kıtasal güvenlik meselelerini görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ramaphosa, Güney Afrika ve Angola arasındaki kardeşlik bağlarının, her iki ülkenin kurtuluş mücadelesine dayandığını söyledi.

???????Ramaphosa, "Angola halkı ve Lourenço'nun liderliğindeki Angola'nın Bağımsızlığı için Halk Hareketi, (ırkçı apartheid rejimle mücadelede) Güney Afrika halkının yakın dostlarıydı ve olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Angola ve Güney Afrika'nın, bölgenin en büyük ekonomileri arasında yer aldığını belirten Ramaphosa, "İkili ticaret ve yatırımı derinleştirmemiz gerektiği konusunda anlaştık." dedi.

Ramaphosa, iki ülke arasında şimdiye kadar çeşitli alanlarda 44 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydederek, Angola'da halihazırda faaliyet gösteren yaklaşık 20 Güney Afrika şirketi bulunduğunu bildirdi.

Angola'yı başta Kongo ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında ara bulucu faaliyetleri olmak üzere bölgede ve kıtada barışa olan katkılarından dolayı kutladıklarını dile getiren Ramaphosa, "Güney Afrika, karşılıklı yarar sağlayan büyüme, kıtasal ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma yolunda Angola ile bağlarını derinleştirmeyi umuyor." diye konuştu.

Angola Devlet Başkanı Lourenço da Güney Afrika ile Angola arasındaki ilişkilerin, bölgede ve kıtada barışa en çok ihtiyaç duyulduğu noktada hayati önem taşıdığını vurguladı.

Lourenço, iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin özellikle göç, maden kaynakları, petrol ve doğalgaz, sağlık, kültür, eğitim ve yükseköğrenim konularında daha da derinleştirilmesini umduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların, daha verimli hale getirilmek üzere gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Lourenço, Güney Afrika yatırımlarının Angola'nın büyümesine önemli katkı sağladığını belirtti.