Güney Afrika ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, ülkesinin Çin ile özellikle limanlar ile demir ve kara yolu ağlarının modernizasyonu alanlarında altyapı işbirliğini genişletmek istediğini bildirdi.

Mashatile, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile Cape Town'da düzenlenen 9. Güney Afrika-Çin İkili Ulusal Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, altyapı yatırımlarının ekonomik büyümenin önünü açmak ve bölgesel entegrasyonu güçlendirmek açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Güney Afrika'nın enerji planlaması, gazdan elektrik üretimi ve nükleer enerji alanlarında Çin ile artan işbirliğinden memnuniyet duyduğunu aktaran Mashatile, maden işleme, zenginleştirme ve katma değer üretimi konularında da ortaklığın derinleştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Mashatile, Güney Afrika ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin son 30 yılda derinlik, kapsam ve stratejik önem bakımından güçlendiğini, bu ilişkinin ekonomik kalkınmaya anlamlı katkı sunduğunu ve iki ülkenin kalkınmayı hızlandırma yönündeki ortak hedefini yansıttığını kaydetti.

İki ülkenin bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, çevre ve altyapı gibi çeşitli alanlarda işbirliğini sürdürdüğünü aktaran Mashatile, yapay zeka, inovasyon ve dijital teknolojilerde gelişen ortaklığın da teknoloji yerelleştirmesi, beceri geliştirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Mashatile, Çin'in teknik ve mesleki eğitim alanına verdiği önemin Güney Afrikalı gençlerin yeni enerji araç teknolojileri gibi yükselen sektörlerde kritik beceriler kazanmasına katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.