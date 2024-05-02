Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru'nun Çin'e resmi ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru'nun Çin'e resmi ziyaretleri

Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru\'nun Çin\'e resmi ziyaretleri

Arjantin, Bolivya ve Peru'nun dışişleri bakanları, Çin'e ayrı ayrı resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler, ikili ilişkileri yeniden istikrara kavuşturmayı hedefliyor. Arjantin, döviz takas anlaşmasının yenilenmesini talep ederken, Bolivya BRICS üyeliği için destek arıyor. Peru ise Çin ile kalkınma işbirliğinin devamını istiyor.

02.05.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru'nun dışişleri bakanları, bu hafta Çin'e ayrı ayrı resmi ziyaretlerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, üç ülkenin bakanları, başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Vang ile görüşmesinde, ülkede iç durum ne yönde değişirse değişsin Çin'e yönelik dostane politikanın değişmeyeceği mesajını verdi.

Çin-Arjantin ilişkileri, seçim kampanyasında Çin karşıtı mesajlar veren Javier Milei'nin Arjantin Devlet Başkanı seçilmesinin ardından belirsiz bir konuma gelmişti.

Milei, seçim kampanyasında "Çin dahil komünist ülkelerle ilişkileri keseceğini" dile getirmiş, Çin yönetimini kendi istediklerini yapmayanları öldüren "suikastçılara" benzetmişti.

Milei, seçildikten sonra ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar karşısında Çin'e karşı tutumunu yumuşatmış, iki ülke arasındaki anlaşmaların ve ekonomik işbirliğinin sürmesi gerektiğini belirtmişti.

Ziyaret, ikili ilişkileri yeniden istikrara kavuşturmayı hedefliyor

Bakan Mondino'nun ziyareti ikili ilişkileri yeniden istikrara kavuşturma yönünde bir adım olarak yorumlandı.

Ziyarette Mondino'ya Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Arjantinli ihracatçılardan oluşan kalabalık bir ekonomi heyeti eşlik etti.

Arjantin tarafı özellikle iki ülke arasındaki döviz takas anlaşmasının Aralık 2023'te askıya alınan 6,5 milyar dolarlık transfer diliminin serbest bırakılmasını ve anlaşmanın yenilenmesini talep etti.

Ziyarette Mondino'ya Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Arjantinli ihracatçılardan oluşan kalabalık bir ekonomi heyeti eşlik etti.

Boliviya, BRICS üyeliğine destek arayışında

Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda da Rusya'nın ardından Çin'e yaptığı ziyarette ülkesinin BRICS Grubu'na katılımı için Moskova ve Pekin'in desteğini istedi.

Lunda, Vang ile görüşmesinde, ülkesinin BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Vang da Çin ile Bolivya'nın, "Küresel Güney'in ortak çıkarlarını birlikte savunması gerektiğini" vurguladı.

Bolivya, 23 milyon tonluk lityum rezerviyle dünyanın en zengin hammadde kaynağına sahip ülkesi konumunda bulunsa da rezervleri henüz ticari olarak değerlendirebileceği kanalları yaratabilmiş değil.

Elektrikli araçlardan mobil cihazlara dek yaygın kullanılan lityum-iyon bataryaların yapımında kullanılan, Çin'in sanayi üretimi için kritik önem taşıyan maden iki ülke arasında işbirliği konusu olmaya aday görünüyor.

Peru, kalkınma işbirliğinin devamını istiyor

Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea Franco ise Vang ile görüşmesinde, Çin ile Bolivya arasında kalkınma işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlayış birliğinde olduklarını bildirdi.

Çin ile Bolivya arasında son dönemde özellikle Kuşak ve Yol Girişimi bünyesinde işbirliğinin geliştiği görülüyor.

Başkent Lima'nın 70 kilometre kuzeyindeki Chancay şehrindeki "mega liman" projesi, Çin şirketleri tarafından yürütülüyor.

3 milyar dolar bedelle inşa edilen mega limanın 11 iskelesinden 4'ünün bu yılın sonunda açılması bekleniyor.

Limanın, 2025'te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla açılması hedefleniyor.

Ancak Bolivya hükümeti, Çin gemicilik şirketi COSCO'nun limanda sahip olduğu "ayrıcalık haklarına" sahip olacak olmasının, sözleşmedeki bir "idari hata" olduğunu ileri sürerek düzeltilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Arjantin, Ekonomi, Bolivya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru'nun Çin'e resmi ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 21:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru'nun Çin'e resmi ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement