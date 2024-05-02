Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru\'nun Çin\'e resmi ziyaretleri

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Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya ve Peru'nun dışişleri bakanları, bu hafta Çin'e ayrı ayrı resmi ziyaretlerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, üç ülkenin bakanları, başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Vang ile görüşmesinde, ülkede iç durum ne yönde değişirse değişsin Çin'e yönelik dostane politikanın değişmeyeceği mesajını verdi.

Çin-Arjantin ilişkileri, seçim kampanyasında Çin karşıtı mesajlar veren Javier Milei'nin Arjantin Devlet Başkanı seçilmesinin ardından belirsiz bir konuma gelmişti.

Milei, seçim kampanyasında "Çin dahil komünist ülkelerle ilişkileri keseceğini" dile getirmiş, Çin yönetimini kendi istediklerini yapmayanları öldüren "suikastçılara" benzetmişti.

Milei, seçildikten sonra ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar karşısında Çin'e karşı tutumunu yumuşatmış, iki ülke arasındaki anlaşmaların ve ekonomik işbirliğinin sürmesi gerektiğini belirtmişti.

Ziyaret, ikili ilişkileri yeniden istikrara kavuşturmayı hedefliyor

Bakan Mondino'nun ziyareti ikili ilişkileri yeniden istikrara kavuşturma yönünde bir adım olarak yorumlandı.

Ziyarette Mondino'ya Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Arjantinli ihracatçılardan oluşan kalabalık bir ekonomi heyeti eşlik etti.

Arjantin tarafı özellikle iki ülke arasındaki döviz takas anlaşmasının Aralık 2023'te askıya alınan 6,5 milyar dolarlık transfer diliminin serbest bırakılmasını ve anlaşmanın yenilenmesini talep etti.

Ziyarette Mondino'ya Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Arjantinli ihracatçılardan oluşan kalabalık bir ekonomi heyeti eşlik etti.

Boliviya, BRICS üyeliğine destek arayışında

Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda da Rusya'nın ardından Çin'e yaptığı ziyarette ülkesinin BRICS Grubu'na katılımı için Moskova ve Pekin'in desteğini istedi.

Lunda, Vang ile görüşmesinde, ülkesinin BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Vang da Çin ile Bolivya'nın, "Küresel Güney'in ortak çıkarlarını birlikte savunması gerektiğini" vurguladı.

Bolivya, 23 milyon tonluk lityum rezerviyle dünyanın en zengin hammadde kaynağına sahip ülkesi konumunda bulunsa da rezervleri henüz ticari olarak değerlendirebileceği kanalları yaratabilmiş değil.

Elektrikli araçlardan mobil cihazlara dek yaygın kullanılan lityum-iyon bataryaların yapımında kullanılan, Çin'in sanayi üretimi için kritik önem taşıyan maden iki ülke arasında işbirliği konusu olmaya aday görünüyor.

Peru, kalkınma işbirliğinin devamını istiyor

Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea Franco ise Vang ile görüşmesinde, Çin ile Bolivya arasında kalkınma işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlayış birliğinde olduklarını bildirdi.

Çin ile Bolivya arasında son dönemde özellikle Kuşak ve Yol Girişimi bünyesinde işbirliğinin geliştiği görülüyor.

Başkent Lima'nın 70 kilometre kuzeyindeki Chancay şehrindeki "mega liman" projesi, Çin şirketleri tarafından yürütülüyor.

3 milyar dolar bedelle inşa edilen mega limanın 11 iskelesinden 4'ünün bu yılın sonunda açılması bekleniyor.

Limanın, 2025'te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla açılması hedefleniyor.

Ancak Bolivya hükümeti, Çin gemicilik şirketi COSCO'nun limanda sahip olduğu "ayrıcalık haklarına" sahip olacak olmasının, sözleşmedeki bir "idari hata" olduğunu ileri sürerek düzeltilmesini talep ediyor.