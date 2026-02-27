Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak (61), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karabacak'ın ani vefatı, beldede ve siyasi çevrelerde üzüntüye neden oldu.
Karabacak'ı Orta Mahalle'deki evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karabacak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Karabacak'ın cenazesi morga kaldırıldı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Belediye Başkanımız Erol Karabacak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü milletine ve memleketine hizmet yolunda adamış dava arkadaşımıza Cenabı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Karabacak'ın cenaze programına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.
