Güney Çin Denizi'nde Seyrüsefer Güvenli Raporda Vurgulandı

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası araştırma ağı Güney Çin Denizi Stratejik Durum Araştırma İnisiyatifi, Cuma günü Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer ve uçuş durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Güney Çin Denizi Stratejik Durum Araştırma İnisiyatifi tarafından Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, raporun Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuşlarla ilgili yanlış anlamalara ve gerçeği yansıtmayan söylemlere yanıt olarak hazırlandığı belirtildi.

Raporda, uluslararası hukuk kapsamında denizde seyrüsefere ilişkin kural ve düzenlemeler, sivil gemi ve uçakların bölgedeki seyrüsefer ve uçuşları ile savaş gemileri ve askeri uçakların faaliyetleri gibi konular ayrıntılı olarak yer aldı.

Raporda, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuşların genel anlamda hem askeri hem de sivil gemi ve uçaklar için tamamen güvenli olduğu belirtildi. Ayrıca, büyük güçlerin rekabeti ve denizcilik alanındaki anlaşmazlıklar gibi çok tartışılan jeopolitik faktörlerin güvenlik üzerindeki etkisinin çok sınırlı olduğu vurgulandı.