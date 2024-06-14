Güney Çin Denizi'ndeki Antik Gemi Enkazlarından Çıkarılan Kültürel Kalıntılar - Son Dakika
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Güney Çin Denizi'ndeki Antik Gemi Enkazlarından Çıkarılan Kültürel Kalıntılar

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından 900'ü aşkın kültürel kalıntı çıkarıldığını duyurdu. Arkeolojik araştırmanın üç aşaması 2023-2024 tarihinde araştırma enstitüleri ve yerel bir müzenin ortak çabalarıyla yürütüldü. Gemi enkazlarında Ming Hanedanlığı dönemine ait porselen kalıntılar ve keresteler bulunuyor.

14.06.2024 12:01
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

Güney Çin Denizi'ndeki gemi enkazlarından çıkarılan kültürel kalıntıların çeşitli görüntüleri

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından 900'ü aşkın kültürel kalıntı çıkarıldığını duyurdu.

Perşembe günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Qionghai kentinde düzenlenen basın toplantısına göre, arkeolojik araştırmanın üç aşaması 2023-2024 tarihinde araştırma enstitüleri ve yerel bir müzenin ortak çabalarıyla yürütüldü.

1 numaralı gemi enkazında ağırlıklı olarak porselen kalıntılar bulunuyor. Kalıntılar arasında Ming Hanedanlığı (1368-1644) İmparatoru Zhengde (1506-1521) dönemine tarihlenen 100.000'den fazla parçanın bulunduğu tahmin ediliyor. Araştırmanın üç aşamasında toplam 890 parça kalıntı gün yüzüne çıkarıldı.

2 numaralı gemi enkazı ise çoğunlukla basitçe işlenmiş çok sayıda kereste içeriyor. Ming Hanedanlığı İmparatoru Hongzhi (1488-1505) dönemine tarihlenen gemi enkazından 38 parça kereste ve porselen kalıntısı çıkarılmış durumda.

İki antik gemi enkazı, Ekim 2022'de Güney Çin Denizi'nin kuzeybatı kıta yamacı yakınlarında, yaklaşık 1.500 metre derinlikte keşfedilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qionghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Çin Denizi'ndeki Antik Gemi Enkazlarından Çıkarılan Kültürel Kalıntılar - Son Dakika

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