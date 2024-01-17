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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sığınak sayısını artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sığınak sayısını artırmayı hedefliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ülkedeki mevcut sığınakların sayısını artırarak nüfusun yüzde 70'ine hizmet verecek kapasite oluşturmayı hedefliyor. İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, sığınakların inşasında Yeşil Hat'a yakın bölgeler, kritik altyapı tesisleri ve kırsal kesimin öncelikli olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs, son yıllarda silahlanma bütçesini arttırmaktadır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sığınak sayısını artırmayı hedefliyor
17.01.2024 - 00:11,
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ülkedeki mevcut sığınakların sayısını, nüfusun yüzde 70'ine hizmet verecek şekilde arttırmayı hedeflediği bildirildi.

Simerini Gazetesi'nde yer alan habere göre, GKRY İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 200 kadar olan sığınakların, kritik durumlarda halen nüfusun yüzde 30'una hizmet verecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yoannu, ülke nüfusunun yüzde 70'ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sığınakların inşasında, KKTC ile GKRY arasındaki Yeşil Hat'a yakın bölgelere, herhangi bir savaşta hedef olacak kritik altyapı tesislerine ve kırsal kesime öncelik verileceğini ifade eden Yoannu, bakanlığın, kiliselerin ve devlet dairelerinin bodrum katlarının "korunma bölgesi" olarak belirlenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Bir milyona yakın nüfusa sahip Güney Kıbrıs, son yıllarda silahlanma bütçesini arttırıyor.

Kaynak: AA
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