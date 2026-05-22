Güney Kıbrıs'ta Seçim Günü

22.05.2026 21:42
Güney Kıbrıs'ta, İsrail karşıtı ve yanlısı partiler Temsilciler Meclisi seçiminde yarışacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 24 Mayıs Pazar günü yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinde, İsrail'e karşı duruş sergileyen ve İsrail'i destekleyen partiler yarışacak.

Başkanlık sistemi ile yönetilen GKRY'de, pazar günü yapılacak seçim sonrası meclisteki sandalye dağılımının, Rum Başkan Nikos Hristodulidis'in İsrail ile ittifakını etkileyeceği ifade ediliyor.

Son anketlerde, geçen seçimlerde ikinci olan İsrail karşıtı Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) oy oranı, GKRY Lideri Hristodulidis'in İsrail ile ittifaka destek veren Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) ile başa baş çıkıyor.

Anketlerde, AKEL'in oy oranının yüzde 18 ile 21 arasında değişim gösterdiği, DİSİ'nin de oy oranının yüzde 19 ile 22 arasında olduğu tahminleri yapılıyor.

Sosyal medya içerik üreticisi ve Avrupa Parlamentosu üyesi olan Fidias Panayiotou'nun "Doğrudan Demokrasi Kıbrıs" partisi de GKRY'deki İsrail etkisine karşı duruşu ile biliniyor.

Anketlerde "Doğrudan Demokrasi Kıbrıs"ın oy oranı yüzde 6 ile 8 bandında gözüküyor.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile Fidias Panayiotou, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra, İsraillilerin GKRY'de konut alımına da karşı çıkıyorlar.

Politis gazetesi tarafından 10-16 Mart tarihleri arasında 1402 kişinin katılımıyla yapılan ankette, "Rum hükümetinin savaş politikasından ne kadar memnun oldukları" soruldu. Katılımcıların yüzde 52'si, hükümetin politikalarından memnun olmadığı cevabını verdi.

Resmi verilere göre, 568 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'de, 56 üyeli Temsilciler Meclisi'nde sandalye kazanmak için 19 parti ile 5'ten fazla bağımsız liste, 24 Mayıs Pazar günü yarışacak.

Nispi temsil sistemi uygulanan seçime, büyük çoğunluğu partilerin listesinden 753 aday katılım başvurusunda bulundu.

GKRY Temsilciler Meclisi için seçimler her 5 yılda bir yapılırken, seçmenler, meclisteki dağılımı belirlemek üzere en son 30 Mayıs 2021'de sandık başına gitmişti.

Başkanlık sistemi ile yönetilen GKRY'de, Temsilciler Meclisi seçimi öncesi yapılan son kamuoyu yoklamalarında, merkez sağ DİSİ ile İsrail'e karşı söylemleriyle bilinen Filistin yanlısı aşırı solcu AKEL'in oy oranları birbirlerine yakın çıkıyor.

Pazar günü yapılacak seçimde, bir önceki seçimde yüzde 6,78 oy alan aşırı sağcı ELAM Cephesi'nin de (Ulusal Halk Cephesi) yüzde 10'u geçmesi öngörülüyor.

Anketler, ELAM Cephesi'nin, 2021'de yapılan seçimlerde gerisinde kaldığı Demokrat Parti (DİKO) ve DİPA'yı (Demokratik Uyum) geride bırakarak üçüncülüğe yerleşebileceğini gösteriyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

