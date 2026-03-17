Güney Kore, ABD'den Savaş Gemisi Talebi Almadı

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Bakanlığın, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesine ilişkin ABD'den resmi bir talep almadığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Ahn, Meclis oturumunda milletvekillerine yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesi olasılığını da değerlendirdi.

Savunma Bakanlığının konuya ilişkin ABD'den resmi bir talep almadığını belirten Ahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş gemilerinin konuşlandırılması çağrısında bulunan sosyal medya mesajlarını resmi bir talep olarak değerlendirmediğini kaydetti.

Ahn, bakanlığın resmi bir talep öncesinde konuya dair çeşitli iç görüşmeler yaptığını ancak bunların henüz açıklanabilecek aşamada olmadığını aktardı.

Olası konuşlandırmanın ulusal çıkar, kamu güvenliği, anayasa ve hukuk göz önüne alınarak kararlaştırılması gerektiğini belirten Ahn, bunun Meclis onayı gerektiren bir konu olduğunu dile getirdi.

Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürerek şunları kaydetmişti:

"Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar."

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Meclis oturumunda, ABD'nin Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesini resmi olarak talep edip etmediğine dair sorulara kaçamak yanıt vererek "Bu, bir talep olarak değerlendirilebilir de değerlendirilmeyebilir de." ifadesini kullanmıştı.

Bölgeye askeri güç gönderilmesi olasılığı konusunda ise Cho, "Askeri güç konuşlandırılması konusunda ABD ile görüşmeler yapılıp yapılmadığına gelince, şu anda bu konuda yorum yapmak benim için zor." demişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.