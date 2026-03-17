Güney Kore, ABD'den Savaş Gemisi Talebi Almadı

17.03.2026 16:23
Güney Kore Savunma Bakanı, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesi için ABD'den resmi talep almadıklarını açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Bakanlığın, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesine ilişkin ABD'den resmi bir talep almadığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Ahn, Meclis oturumunda milletvekillerine yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesi olasılığını da değerlendirdi.

Savunma Bakanlığının konuya ilişkin ABD'den resmi bir talep almadığını belirten Ahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş gemilerinin konuşlandırılması çağrısında bulunan sosyal medya mesajlarını resmi bir talep olarak değerlendirmediğini kaydetti.

Ahn, bakanlığın resmi bir talep öncesinde konuya dair çeşitli iç görüşmeler yaptığını ancak bunların henüz açıklanabilecek aşamada olmadığını aktardı.

Olası konuşlandırmanın ulusal çıkar, kamu güvenliği, anayasa ve hukuk göz önüne alınarak kararlaştırılması gerektiğini belirten Ahn, bunun Meclis onayı gerektiren bir konu olduğunu dile getirdi.

Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürerek şunları kaydetmişti:

"Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar."

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Meclis oturumunda, ABD'nin Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesini resmi olarak talep edip etmediğine dair sorulara kaçamak yanıt vererek "Bu, bir talep olarak değerlendirilebilir de değerlendirilmeyebilir de." ifadesini kullanmıştı.

Bölgeye askeri güç gönderilmesi olasılığı konusunda ise Cho, "Askeri güç konuşlandırılması konusunda ABD ile görüşmeler yapılıp yapılmadığına gelince, şu anda bu konuda yorum yapmak benim için zor." demişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
