Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ABD-İran savaşına müdahil olma veya bölgeye asker gönderme niyetinin bulunmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, ülkesinin bölgesel barış ve istikrarı desteklediğini belirterek, Seul yönetiminin ABD-İran savaşına müdahil olma ve bölgeye asker gönderme planı olmadığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise yabancı güçlerin bölgedeki varlığına ilişkin uyarıda bulunarak, bunun bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayacağını, aksine gerilimi artırarak çatışmaların kapsamını genişleteceğini ifade etti.

Güney Kore yönetimi korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma biriminin görev alanını Hürmüz Boğazı yakınlarına kadar genişletmeyi hedefliyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin görev alanının genişletilmesi ve Hürmüz Boğazı yakınlarına ek askeri varlık konuşlandırılmasının değerlendirildiği belirtildi.