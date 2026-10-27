Güney Kore, ABD Komutanı Brunson'ın DMZ açıklamalarına ABD'ye itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Güney Kore, ABD Komutanı Brunson'ın DMZ açıklamalarına ABD'ye itiraz etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Brunson'ın DMZ'ye ilişkin açıklamalarına itirazını ABD'nin Seul Büyükelçisi Steel'e iletti. Cho, konuyu ABD ile yeniden görüşeceğini ve savaş zamanı operasyonel kontrolün kısa sürede devredilmesini istediğini söyledi.

Güney Kore, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Komutanı General Xavier Brunson'ın ülke topraklarının, iki Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) güney sınır hattından başladığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Brunson'ın iki Kore arasındaki sınırla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, konuya ilişkin itirazlarını ABD'nin Seul Büyükelçisi Michelle Steel'e iletti.

Cho, parlamentoda düzenlenen oturumda, "Geçen hafta, Brunson'ın açıklamalarının ardından tutumumuzu iletmek üzere Steel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdım." dedi.

Konuyu ABD tarafıyla yeniden görüşeceğini ifade eden Cho, Brunson'ın açıklamalarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Cho, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) ABD'den Güney Kore'ye mümkün olan en kısa sürede devredilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

Brunson, bu ay Washington'da düzenlenen bir seminerde, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) açısından, ülke topraklarının iki Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) güney sınır hattından başladığını söylemişti.

Güney Kore Parlamentosu'ndan bazı isimler Brunson'ın açıklamalarının ülkenin toprak egemenliğini sorguladığını savunurken, UNC, söz konusu ifadelerin Güney Kore'nin egemenliğine değil, Ateşkes Anlaşması kapsamındaki askeri ve idari sorumluluklara ilişkin olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriGüney KorePolitikaGüncelDünyaSeulKoreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:03:50. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, ABD Komutanı Brunson'ın DMZ açıklamalarına ABD'ye itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei