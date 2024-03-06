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Güney Kore, ABD ve Tayland deniz kuvvetleri, ortak keşif tatbikatı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, geçen hafta Tayland'da başlayan "Cobra Gold" çok uluslu programı kapsamında, Güney Kore, ABD ve Tayland deniz kuvvetlerinden yaklaşık 40 personelin katılımıyla ortak tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, su altında dayanıklılık ve ormanda hayatta kalma becerileri de dahil olmak üzere çeşitli keşif eğitimleri verildi.

Cobra Gold programı

Tayland'da geçen hafta başlayan ve 7 Mart'ta sona erecek "Cobra Gold" programına, 30 ülkeden yaklaşık 9 bin personel katılım sağlıyor.

Önceki yıllarda programla ilgili medyaya yansıyan, "askerlerin hayatta kalmak için yılan, akrep, keler gibi hayvanları canlı canlı yedikleri ya da öldürerek kanlarını içtikleri" görüntüleri başta hayvan hakları grupları olmak üzere birçok kesimden tepki toplamıştı.