Güney Kore Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti

Güney Kore Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Afrika ülkeleriyle çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ilerletme taahhüdünde bulundu. Yoon, Afrika ülkeleriyle tedarik zinciri ile kalkınma alanlarında işbirliğinin ve ekonomik bağların ilerletilmesi sözünü verdi. Ayrıca, ticaret ve yatırım alanlarında ilişkileri genişletmeyi ve güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Zirvenin ikinci gününde, ticaret ve yatırım odaklı toplantılar yapılacak.

04.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Afrika ülkeleriyle çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ilerletme taahhüdünde bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı ve 48 Afrika ülkesinden heyetin katıldığı "2024 Güney Kore-Afrika Zirvesi" başladı.

Açılışta konuşan Yoon, Afrika ülkeleriyle tedarik zinciri ile kalkınma alanlarında işbirliğinin ve ekonomik bağların ilerletilmesi sözünü verdi.

Afrika ile ticaret ve yatırım alanlarında ilişkileri genişletmeyi ve güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yoon, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması (AfCFTA) aracılığıyla Afrika'nın bölgesel ekonomik entegrasyon çabalarını destekleyeceklerini kaydetti.

Yoon, ülkesinin, önemli minerallerin tedariki, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve halk sağlığı sorunları hakkında Afrika ülkeleriyle birlikte çalışacağını ifade etti.

"2024 Güney Kore-Afrika Zirvesi", "Birlikte Oluşturduğumuz Gelecek: Ortak Büyüme, Sürdürülebilirlik ve Dayanışma" sloganıyla 4-5 Haziran'da başkent Seul'de düzenleniyor.

Zirvenin ikinci gününde, ticaret ve yatırım odaklı toplantılar yapılacak.

Kaynak: AA

Güney Kore, Afrika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement