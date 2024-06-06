Güney Kore Aktivist Grubu, Propaganda Broşürleriyle Dolu Büyük Balonları Kuzey Kore\'ye Gönderdi

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Güney Kore'de aktivist grup, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesinin ardından Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yolladı.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'den kaçanların üye olduğu Özgür Kuzey Kore için Mücadele Edenler (FFNK) Grubu'nun Başkanı Park Sang-hak, balonlara ilişkin açıklama yaptı.

Park, Pyongyang yönetimini eleştiren 200 bine yakın broşür, dolar banknotları ve K-Pop içerikli USB belleklerinin bulunduğu yaklaşık 10 büyük balonun başkent Seul'ün kuzeydoğusundaki Pocheon'dan Kuzey Kore'ye gönderildiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Kuzey'in "provokasyonlarına" tepki

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede savaş döneminde hayatını kaybeden askerler için düzenlenen Anma Günü'nde konuştu.

Ülkesinin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına seyirci kalmayacağını, bu konuda uluslararası toplumla işbirliğini artıracaklarını ve askeri açıdan hazır olacaklarını belirten Yoon, " Hükümet, Kuzey Kore'den gelen tehdidi asla göz ardı etmeyecektir." ifadesini kullandı.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı.

Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.