Güney Kore Bandıralı Kimyasal Madde Taşıyan Tanker Alabora Oldu

Bilecik, Ulaşım Avantajlarıyla Yıllık 3 Milyar Dolar Üretim Yapıyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'in 8 Organize Sanayi Bölgesiyle yıllık 3 milyar dolar üretim yapan bir il olduğunu belirterek, ulaşım avantajlarıyla hava alanına 15 dakika, limana 60 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabileceğini söyledi. Bilecik'in üretimini dış pazarlara daha kolay bir şekilde ulaştıracağı ve yeni yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edeceği vurgulandı.