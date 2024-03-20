Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tankerin Japonya'nın batı kıyısı açıklarında alabora olduğu ve mürettebattan 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin arandığı bildirildi.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, batıdaki Yamaguçi eyaletinin Şimonoseki kenti açıklarında Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu.
"KEOYOUNG SUN" isimli 870 tonluk tankerden yapılan yardım çağrısında, Şimonoseki açıklarında Mutsure Adası'nın kuzeybatısına demirleyen tankerin alabora olduğu belirtildi.
Güney Kore merkezli Yonhap ajansının haberinde, tankerin kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle ada açıklarına demirlediği aktarıldı.
Tankerde 8 Endonezyalı, 2 Güney Koreli ve 1 Çinli toplam 11 kişilik mürettebatın bulunduğu ve 9'unun denizden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Japonya Sahil Güvenliği, bulunan 9 kişiden 8'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçak ve devriye gemileri vasıtasıyla kayıp 2 kişi için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
Sahil Güvenlik, 68,8 metre uzunluğa ve 10,6 metre genişliğe sahip tankerin 980 ton akrilik asit taşıdığını bildirdi.
NHK'nin haberinde, yerel meteoroloji ofisinin, olayın meydana geldiği bölge için kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga uyarıları yaptığı ifade edildi.
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